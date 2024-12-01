Иван Комаров: «Ростову» было слишком легко против «Пари НН»? Нет, ни в коем случае
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Полузащитник «Ростова» Иван Комаров высказался о победе клуба в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Пари НН» (4:0).
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32' 2:0 Саравия – 60' 3:0 Осипенко – 65' 4:0 Комличенко – 72'
Удаления: нет / Босельи – 49'
«Не кажется ли мне, что «Ростову» было слишком легко против «Пари НН»? Нет, ни в коем случае. Просто так сложилась игра, нам удалось забить свои моменты — и получился разгромный счёт такой. Могли ли забить больше? Мы могли и пропустить, наверное», — приводит слова Комарова «РБ Спорт».
В данный момент донской клуб располагается на седьмом месте турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Валерия Карпина заработали 23 очка в 17 матчах чемпионата. «Пари НН» занимают 10-е место с 16 очками.
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