Иван Комаров: «Ростову» было слишком легко против «Пари НН»? Нет, ни в коем случае

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров высказался о победе клуба в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Пари НН» (4:0).

«Не кажется ли мне, что «Ростову» было слишком легко против «Пари НН»? Нет, ни в коем случае. Просто так сложилась игра, нам удалось забить свои моменты — и получился разгромный счёт такой. Могли ли забить больше? Мы могли и пропустить, наверное», — приводит слова Комарова «РБ Спорт».

В данный момент донской клуб располагается на седьмом месте турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Валерия Карпина заработали 23 очка в 17 матчах чемпионата. «Пари НН» занимают 10-е место с 16 очками.