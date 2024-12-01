Комличенко объяснил, почему Осипенко отдал ему право пробить пенальти в игре с «Пари НН»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко объяснил, почему именно он пробил 11-метровый удар в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (4:0), а не защитник Максим Осипенко, уже оформивший на тот момент дубль.

«Максим не пожадничал и отдал мяч. Я у него спросил: «Дашь?». Он сказал: «Дам». Вот и всё, потому что он не жадина-говядина», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 17 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.