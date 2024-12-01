Стали известны имена двух футболистов, которых «Арсенал» намерен купить в 2025 году

В 2025 году «Арсенал» намерен усилить линию полузащиты и атаки, в связи с чем хочет приобрести 26-летнего полузащитника «Милана» Тейани Рейндерса и 25-летнего нападающего «Ньюкасла» Александера Исака. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на Sky Sports.

По информации источника, итальянский клуб оценивает Рейндерса в £ 50 млн. Подчёркивается, что нидерландский футболист может стать заменой для Томаса Парти. При этом за Исака «канониры» готовы заплатить £ 100 млн.

В нынешнем сезоне Рейндерс принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Исак сыграл 13 матчей во всех соревнованиях, в которых забил пять голов и сделал два результативных паса.

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