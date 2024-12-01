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Каррагер: если «Манчестер Сити» проиграет «Ливерпулю», то их защита титула закончится

Каррагер: если «Манчестер Сити» проиграет «Ливерпулю», то их защита титула закончится
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Английский футбольный эксперт, бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о предстоящем матче 13-го тура АПЛ, в котором мерсисайдцы встретятся с «Манчестер Сити», а также поделился мыслями о важности этой игры для чемпионской гонки. Матч состоится сегодня, 1 декабря. Начало — в 19:00 мск.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С некоторыми колебаниями я сделаю прогноз, который — из-за фактора Гвардиолы — может аукнуться мне. Если «Сити» проиграет «Ливерпулю», их защита титула закончится ещё до Рождества. Разрыв в 11 очков был бы слишком большим.

У «Арсенала» и «Челси» тоже есть реальный шанс в этом сезоне. Но «Сити» нужно будет подойти к рождественскому графику, будучи способным начать одну из своих продолжительных победных серий. Никто, анализируя их выступления, не может предположить, что они не проиграют больше из 25 встреч, оставшихся после поездки на «Энфилд». В текущей форме «Сити» может уступить ещё пять или шесть раз. Это делает предстоящую игру монументальной в гонке за титул этого года, несмотря на её ранний старт. Слот тоже это понимает. Разница между 11 очками и пятью очками огромна в психологическом плане.

Возможно, это только ноябрь, но следующие три матча могут определить сезон «Ливерпуля». Если они возьмут семь из следующих девяти возможных очков в играх с «Сити», а затем — в сложных поездках к «Ньюкасл Юнайтед» и «Эвертону», они окажутся в потрясающем положении.

«Ливерпуль» должен нанести удар по своим израненным соперникам и не проявлять жалости, потому что они знают: рано или поздно, будь то через несколько дней, недель или месяцев, «Сити» снова станет таким, как прежде. Если «Сити» победит на «Энфилде» и сократит разрыв до пяти очков, все будут оглядываться на последние несколько недель и спрашивать: «Из-за чего был весь этот шум?» — приводит слова Каррагера The Telegraph.

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