«Ливерпуль» поборется с «МЮ» за покупку защитника сборной Венгрии

«Ливерпуль» проявляет интерес к 21-летнему левому защитнику сборной Венгрии и «Борнмута» Милошу Керкезу. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, активный интерес к Керкезу также проявляет «Манчестер Юнайтед», поскольку защитник подходит под игровую модель нового главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима. Подчёркивается, что «Борнмут» может запросить не менее £ 40 млн (€ 48 млн) за 21-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Керкез принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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