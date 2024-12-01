«Локомотив» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

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Сегодня, 1 декабря, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и подмосковные «Химки». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Артём Любимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Батраков, Воробьёв, Пиняев, Сарвели, Севикян.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Голубович, Ориньо, Бакаев, Хосонов, Вера, Мехия, Заболотный, Руденко.

Матч первого круга между этими командами завершился победой «Химок» со счётом 2:0.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 16 матчей. «Химки» заработали 13 очков и располагаются на 13-й строчке.