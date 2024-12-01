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Салах может стать одноклубником Месси и Суареса

На текущий момент «Интер Майами», выступающий в МЛС, является последним клубом, проявившим серьёзный интерес к 32-летнему крайнему нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, американский клуб сделает Салаху солидное предложение, если грядущим летом он покинет «Ливерпуль» в связи с истечением контракта. Также заинтересованность в египетском футболисте по-прежнему проявляют клубы из Саудовской Аравии.

Напомним, в составе «Интер Майами» выступают такие экс-игроки «Барселоны», как Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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