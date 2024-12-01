Булыкин — о словах Гончаренко судье: футбол без эмоций скучный, но не должны быть угрозы

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о словах главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко в адрес арбитра Яна Бобровского после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:4). Тренер нижегородцев в подтрибунном помещении спорил с судьёй по поводу эпизодов в игре и получил красную карточку, а арбитр внёс в протокол замечание по специалисту.

«В футболе всегда есть эмоции. Без эмоций футбол очень скучный, поэтому они должны быть, но не переходить на оскорбления и угрозы. Не знаю, что там случилось у Гончаренко и арбитра. Не хотелось бы, чтобы были оскорбления и неуважение к участникам игры после матча. А судьи тоже являются участниками матча.

Мне хочется, чтобы судьи объясняли свои действия во флеш-интервью. Это будет очень хорошо для болельщиков и футболистов. Кухню судей мало кто понимает. А чтобы понять, нужно качественное объяснение. Мне бы хотелось видеть это после матчей, а не оскорбления и неуважение к ним», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.