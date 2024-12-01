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Булыкин — о словах Гончаренко судье: футбол без эмоций скучный, но не должны быть угрозы

Булыкин — о словах Гончаренко судье: футбол без эмоций скучный, но не должны быть угрозы
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Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о словах главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко в адрес арбитра Яна Бобровского после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:4). Тренер нижегородцев в подтрибунном помещении спорил с судьёй по поводу эпизодов в игре и получил красную карточку, а арбитр внёс в протокол замечание по специалисту.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32'     2:0 Саравия – 60'     3:0 Осипенко – 65'     4:0 Комличенко – 72'    
Удаления: нет / Босельи – 49'

«В футболе всегда есть эмоции. Без эмоций футбол очень скучный, поэтому они должны быть, но не переходить на оскорбления и угрозы. Не знаю, что там случилось у Гончаренко и арбитра. Не хотелось бы, чтобы были оскорбления и неуважение к участникам игры после матча. А судьи тоже являются участниками матча.

Мне хочется, чтобы судьи объясняли свои действия во флеш-интервью. Это будет очень хорошо для болельщиков и футболистов. Кухню судей мало кто понимает. А чтобы понять, нужно качественное объяснение. Мне бы хотелось видеть это после матчей, а не оскорбления и неуважение к ним», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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