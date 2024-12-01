Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Спартак»

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«С уровнем нашего чемпионата возможно всё: и «Краснодар», и «Спартак» могут выиграть. Фаворита в этой игре я не вижу, но нас ждёт очень интересный матч. Мне кажется, что будет ничья. Но хочется, чтобы кто-то себя проявил и выиграл. В таких центральных встречах, когда идёт борьба за очки, все выступают аккуратно и с опаской. Болельщикам хочется видеть голы и атаки. Будем надеяться, что всё это нам покажут два клуба, которые претендуют на медали РПЛ», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.