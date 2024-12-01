Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Сити» ругались и бросали предметы в раздевалке после игры с «Фейеноордом» — DM

Игроки «Сити» ругались и бросали предметы в раздевалке после игры с «Фейеноордом» — DM
Комментарии

Футболисты «Манчестер Сити» ругались и в порывах гнева швыряли предметы в раздевалке после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3), в котором «горожане» упустили преимущество в три мяча. Об этом сообщает Daily Mail.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Холанд – 44'     2:0 Гюндоган – 50'     3:0 Холанд – 53'     3:1 Хадж Мусса – 75'     3:2 Хименес – 82'     3:3 Ганцко – 89'    

По информации источника, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выглядел растерянным, направляясь в раздевалку после матча. Также испанский специалист остался в своём кабинете после завершения игры, где долго анализировал произошедшее.

После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал восемь очков и на текущий момент занимает 17-е место.

Хосеп Гвардиола Подробнее
Материалы по теме
Фоден — об игровом спаде «Сити»: я никогда не оказывался в такой ситуации, это новый опыт

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android