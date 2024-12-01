Игроки «Сити» ругались и бросали предметы в раздевалке после игры с «Фейеноордом» — DM

Футболисты «Манчестер Сити» ругались и в порывах гнева швыряли предметы в раздевалке после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3), в котором «горожане» упустили преимущество в три мяча. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выглядел растерянным, направляясь в раздевалку после матча. Также испанский специалист остался в своём кабинете после завершения игры, где долго анализировал произошедшее.

После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал восемь очков и на текущий момент занимает 17-е место.

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