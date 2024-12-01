Игроки «Сити» ругались и бросали предметы в раздевалке после игры с «Фейеноордом» — DM
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Футболисты «Манчестер Сити» ругались и в порывах гнева швыряли предметы в раздевалке после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3), в котором «горожане» упустили преимущество в три мяча. Об этом сообщает Daily Mail.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Холанд – 44' 2:0 Гюндоган – 50' 3:0 Холанд – 53' 3:1 Хадж Мусса – 75' 3:2 Хименес – 82' 3:3 Ганцко – 89'
По информации источника, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выглядел растерянным, направляясь в раздевалку после матча. Также испанский специалист остался в своём кабинете после завершения игры, где долго анализировал произошедшее.
После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал восемь очков и на текущий момент занимает 17-е место.
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