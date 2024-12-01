Ведущие игроки молодёжного «Спартака» перейдут в «Сокол»

Ведущие игроки молодёжного «Спартака» перейдут зимой в «Сокол». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Между клубами достигнута негласная договорённость, что «Сокол» станет фарм-клубом «Спартака».

Напомним, сейчас ФК «Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги (ФНЛ). Клуб заработал 19 очков в 21 туре чемпионата.

Московский «Спартак» располагается на четвёртом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Подопечные Деяна Станковича заработали 31 очко в 16 матчах. Отметим, что у красно-белых уже есть один фарм-клуб — «Спартак-2», который выступает в дивизионе «Б» Второй лиги.

Молодёжка «Спартака» в текущем сезоне приняла участие в 18 матчах во всех турнирах, где одержала девять побед. Лучшими бомбардирами на сегодня являются Егор Сысоев, который забил семь мячей и отдал две голевые передачи, Даниил Борцов и Даниил Плотников с четырьмя голами во всех матчах у каждого.