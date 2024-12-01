Нахушев: важно, чтобы плита необходимости победы над «Спартаком» не задавила «Краснодар»

Экс-футболист Руслан Нахушев поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Встреча состоится уже сегодня, 1 декабря, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Краснодару» очень важно побеждать «Спартак». В последних играх у Краснодара действительно не те результаты, которые хотелось бы видеть. Но так же важно и «Спартаку» сохранить своё победное шествие. Жду хорошего матча. После разгрома дома «Спартак» точно попытается реабилитироваться. «Краснодару» нужно победить, чтобы постараться не отпустить «Зенит» далеко.

Не согласен, что «Краснодар» выиграл в Москве с явным преимуществом, «Спартак» не был обречён там. А теперь Станкович сделал выводы из той встречи, сегодня «Спартак» будет другим. Важно, чтобы эта плита необходимости победы не задавила «Краснодар», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.