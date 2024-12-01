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Окружение Винисиуса считает необоснованными обвинения Тебаса в пиратстве

Окружение Винисиуса считает необоснованными обвинения Тебаса в пиратстве
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Окружение крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора считает необоснованными обвинения президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса в том, что бразильский футболист смотрел пиратскую трансляцию минувшего матча «сливочных» с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (2:0). Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на Relevo.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

По информации источника, в окружении нападающего «Королевского клуба» отмечают, что он смотрел легальную трансляцию встречи.

Напомним, Винисиус наблюдал за игрой «Реала» в матче с «Ливерпулем» дома, поскольку на текущий момент восстанавливается от травмы. Футболист выложил в социальные сети фотографию экрана, на котором он смотрит игру. После этого в СМИ появилась информация, что Тебас направил в «Реал» жалобу, обвинив Винисиуса в просмотре пиратской трансляции матча.

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