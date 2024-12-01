В РФС опровергли слухи об отстранении Безбородова из-за конкуренции с Мажичем

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с отстранением судьи Владислава Безбородова от работы на матчах РПЛ и других соревнований под эгидой РФС до конца нынешнего сезона. Ранее в соцсетях появилась информация, что Безбородов мог быть отстранён из-за своего потенциального назначения в департамент судейства, который на текущий момент возглавляет Милорад Мажич.

«Призываю доверять официальной информации, а не телеграм‑каналам. Он серьёзно нарушил дисциплинарный кодекс и был отстранён за это. Версия, что Безбородов мог быть отстранён за то, что якобы претендовал на место Мажича, не соответствует действительности», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Напомним, ранее пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».

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