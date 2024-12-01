Голкипер «Пари НН» Медведев: критической ситуации в клубе нет
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Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев высказался о поражении своей команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Нижегородцы вдесятером уступили со счётом 0:4.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32' 2:0 Саравия – 60' 3:0 Осипенко – 65' 4:0 Комличенко – 72'
Удаления: нет / Босельи – 49'
«Главная задача была — победить. Критической ситуации в «Пари НН» нет. Мы пытаемся подняться выше в турнирной таблице. В матче с «Ростовом», к сожалению, не удалось. Но мы работаем дальше», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».
На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 17 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.
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