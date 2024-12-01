Голкипер «Пари НН» Медведев: критической ситуации в клубе нет

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев высказался о поражении своей команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Нижегородцы вдесятером уступили со счётом 0:4.

«Главная задача была — победить. Критической ситуации в «Пари НН» нет. Мы пытаемся подняться выше в турнирной таблице. В матче с «Ростовом», к сожалению, не удалось. Но мы работаем дальше», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 17 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.