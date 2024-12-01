Петржела: мне кажется, подкуп судей был распространён во время моей работы в «Зените»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о скандале со взятками в российском футболе. Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлением, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе Российского футбольного союза (РФС).

«Это всё грустно, но такое бывало и раньше в чемпионате России. Во время моей работы в «Зените», как мне кажется, практика подкупа судей была распространена. Я лично таким не занимался и своих игроков в подобном упрекнуть не могу, но, думаю, такое было. Судьи в чемпионате России часто ошибались на ровном месте в пользу соперников, иногда — в нашу пользу. Странно, да, но тогда это было обычным явлением в футболе. В Чехии тоже подкуп судей был распространён. Сейчас футбол шагнул далеко вперёд, судьи стали лучше. Но то, что какие-то рефери могут до сих пор таким заниматься, я не исключаю», — приводит слова Петржелы «Советский спорт».

Позднее стало известно, что УМВД России по Самарской области начало доследственную проверку после недавнего заявления губернатора региона.