Болельщики «ПСЖ» пригрозили аннулировать абонементы из-за инцидента с баннером Палестины

Болельщики «ПСЖ», которые приобрели абонемент на посещение лож и VIP-мест домашнего стадиона клуба, пригрозили аннулировать действующие билеты из-за недовольства инцидентом с растяжкой баннера в поддержку Палестины, сообщает L’Équipe.

По данным источника, руководство «ПСЖ» получило десятки писем, в которых фанаты потребовали отменить действующие абонементы в качестве протеста перфомансу пропалестинской группировке. Напомним, баннер вывесили на одном из секторов стадиона «Парк де Пренс» во время матча Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:2).

В ответном письме французский клуб отметил, что примет «все необходимые меры, чтобы гарантировать, что будущие матчи будут соответствовать стремлению к увлеченности, уважению и инклюзивности».

Сразу после инцидента «ПСЖ» выступил с заявлением, где осудил подобные политические акции во время игр на домашнем стадионе.