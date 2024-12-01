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«Реал» не намерен увольнять Анчелотти, Перес продолжает доверять тренеру — Marca

«Реал» не намерен увольнять Анчелотти, Перес продолжает доверять тренеру — Marca
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Мадридский «Реал» не собирается увольнять главного тренера команды Карло Анчелотти, несмотря на ранее появившуюся об этом информацию в СМИ, сообщает Marca.

По данным источника, в стане «сливочных» опровергают сведения о заключении предварительного соглашения с тренером «Байера» Хаби Алосно, а также о том, что Анчелотти может сменить директор «Королевского клуба» Сантьяго Солари.

Президент «Реала» Флорентино Перес продолжает доверять итальянскому специалисту. Между ними существует конструктивный диалог.

В 13 матчах испанской Примеры «Реал» набрал 30 очков и занимает второе место. После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов «сливочные» заработали шесть очков и располагаются на 24-й строчке.

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