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«Наполи» хочет приобрести 33-летнего защитника «Ювентуса» — Ди Марцио

«Наполи» хочет приобрести 33-летнего защитника «Ювентуса» — Ди Марцио
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Итальянский «Наполи» хочет приобрести 33-летнего центрального защитника «Ювентуса» Данило в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, руководство неаполитанского клуба планирует приобрести дополнительного игрока в центр оборона и бразилец является главным фаворитом на данную позицию.

Ранее стало известно об интересе «Манчестер Юнайтед» к Данило.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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