Игрок «Борнмута» Забарный рассказал, какой совет ему дал Мирча Луческу

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный рассказал, какой совет ему дал Мирча Луческу во время совместной работы в киевском «Динамо».

«Когда я начинал играть, то был слишком добрым на поле. Это было нехорошо. Мой тренер Мирча Луческу сказал мне: «Тебе нужно быть сильным, тебе нужно быть страшным». Мне пришлось перестать быть слишком добрым.

Я всё ещё молод, но уже играю против опытных футболистов. Каждый раз мне нужно учиться большему, чтобы завтра быть лучше, чем вчера. Это единственный способ оказаться на вершине», — приводит слова Забарного The Telegraph.

22-летний Илья Забарный пополнил состав «Борнмута» в начале 2023 года. В текущем сезоне он провёл за английский клуб 13 матчей во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «Борнмутом» был действителен до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость Забарного, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 32 млн.