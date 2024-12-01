Фоден: последние дни в «Сити» пытались забыть матч с «Фейеноордом»

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден поделился мнением о минувшем матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3), в котором «горожане» упустили преимущество в три мяча.

«Очевидно, было определённое недоумение. Мы полностью контролировали ход игры, но получилось то, что получилось. Последние несколько дней мы пытались смириться с подобным результатом и забыть о нём. Нам немного не повезло в ситуациях с пропущенными голами», — приводит слова Фодена пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.

После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали восемь очков и занимают 17-е место.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: