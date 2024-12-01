Фоден: последние дни в «Сити» пытались забыть матч с «Фейеноордом»
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Крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден поделился мнением о минувшем матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3), в котором «горожане» упустили преимущество в три мяча.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Холанд – 44' 2:0 Гюндоган – 50' 3:0 Холанд – 53' 3:1 Хадж Мусса – 75' 3:2 Хименес – 82' 3:3 Ганцко – 89'
«Очевидно, было определённое недоумение. Мы полностью контролировали ход игры, но получилось то, что получилось. Последние несколько дней мы пытались смириться с подобным результатом и забыть о нём. Нам немного не повезло в ситуациях с пропущенными голами», — приводит слова Фодена пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.
После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали восемь очков и занимают 17-е место.
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