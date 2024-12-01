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Полузащитник «Ростова»: после матча поговорил с Босельей, он извинился, никаких вопросов

Полузащитник «Ростова»: после матча поговорил с Босельей, он извинился, никаких вопросов
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился деталями разговора с нападающим «Пари НН» Хуаном Босельей после матча 17-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) (4:0).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32'     2:0 Саравия – 60'     3:0 Осипенко – 65'     4:0 Комличенко – 72'    
Удаления: нет / Босельи – 49'

«После матча поговорил с Босельей, он извинился. Никаких вопросов и претензий нет. Хотел сыграть в мяч», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, инцидент между игроками произошёл на 49-й минуте игры. Боселья наступил шипами на голень Глебову и был удалён с поля.

Сейчас донской клуб располагается на седьмом месте турнирной таблицы. Подопечные Валерия Карпина заработали 23 очка в 17 турах. «Пари НН» занимает 10-ю строчку с 16 очками.

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