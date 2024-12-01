Полузащитник «Ростова»: после матча поговорил с Босельей, он извинился, никаких вопросов
Поделиться
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился деталями разговора с нападающим «Пари НН» Хуаном Босельей после матча 17-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) (4:0).
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32' 2:0 Саравия – 60' 3:0 Осипенко – 65' 4:0 Комличенко – 72'
Удаления: нет / Босельи – 49'
«После матча поговорил с Босельей, он извинился. Никаких вопросов и претензий нет. Хотел сыграть в мяч», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».
Напомним, инцидент между игроками произошёл на 49-й минуте игры. Боселья наступил шипами на голень Глебову и был удалён с поля.
Сейчас донской клуб располагается на седьмом месте турнирной таблицы. Подопечные Валерия Карпина заработали 23 очка в 17 турах. «Пари НН» занимает 10-ю строчку с 16 очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 декабря 2024
-
15:50
-
15:45
-
15:42
-
15:31
-
15:30
-
15:19
-
15:17
-
15:11
-
15:00
-
15:00
-
14:47
-
14:40
-
14:34
-
14:33
-
14:31
-
14:24
-
14:24
-
14:19
-
14:13
-
14:11
-
14:02
-
13:46
-
13:42
-
13:40
-
13:30
-
13:29
-
13:16
-
13:13
-
13:09
-
13:00
-
12:50
-
12:46
-
12:46
-
12:35
-
12:24