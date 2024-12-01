«Локомотив» — «Химки»: Сарвели сравнял счёт на 29-й минуте
Поделиться
В эти минуты проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Локомотив» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Артём Любимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:1.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
1 : 3
Химки
Химки
0:1 Заболотный – 17' 1:1 Сарвели – 29' 1:2 Бакаев – 32' 1:3 Вера – 66'
На 29-й минуте форвард «Локомотива» Владислав Сарвели сравнял счёт.
Матч первого круга между этими командами завершился победой «Химок» со счётом 2:0.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 16 матчей. «Химки» заработали 13 очков и располагаются на 13-й строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 декабря 2024
-
15:50
-
15:45
-
15:42
-
15:31
-
15:30
-
15:19
-
15:17
-
15:11
-
15:00
-
15:00
-
14:47
-
14:40
-
14:34
-
14:33
-
14:31
-
14:24
-
14:24
-
14:19
-
14:13
-
14:11
-
14:02
-
13:46
-
13:42
-
13:40
-
13:30
-
13:29
-
13:16
-
13:13
-
13:09
-
13:00
-
12:50
-
12:46
-
12:46
-
12:35
-
12:24