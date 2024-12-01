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Стало известно, сколько времени может занять реабилитация Кейна после травмы

Стало известно, сколько времени может занять реабилитация Кейна после травмы
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн, получивший травму во время первого тайма матча 12-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (1:1), пропустит как минимум две недели. Об этом сообщает Bild.

Германия — Бундеслига . 12-й тур
30 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
1 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 Байно-Гиттенс – 27'     1:1 Мусиала – 85'    

По информации источника, 31-летний футболист травмировал мышцу в правом бедре. В случае благоприятной реабилитации Кейн сможет принять участие в матче 15-го тура чемпионата Германии с «РБ Лейпциг», который состоится 20 декабря.

Германия — Бундеслига . 15-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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