Стало известно, сколько времени может занять реабилитация Кейна после травмы

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн, получивший травму во время первого тайма матча 12-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (1:1), пропустит как минимум две недели. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, 31-летний футболист травмировал мышцу в правом бедре. В случае благоприятной реабилитации Кейн сможет принять участие в матче 15-го тура чемпионата Германии с «РБ Лейпциг», который состоится 20 декабря.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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