Защитник «Акрона»: нам нужно зацепить очки с теми, кто выше нас. Мы больше поверим в себя

Защитник «Акрона» Кирилл Данилин рассказал, что мешает клубу побеждать в матчах с соперниками из топ-8 Российской Премьер-лиги (РПЛ).

— Я думаю, это всё до первого случая, пока мы не зацепим очки с теми, кто выше нас. Как это случится, мы больше раскрепостимся, поверим в себя. Будем забирать очки и у них тоже.

– Встречаются мнения, что «Акрон» как будто бы заранее психологически сдаётся в таких матчах.

– Я бы не сказал, что это так. Где-то, возможно, и соперник заставляет нас отказаться от своей более привычной игры. Заставляет выступать на результат больше, чем от себя, — приводит слова Данилина Metaratings.ru.

Напомним, сейчас «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе у клуба 19 очков в 17 матчах.