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«Почему их так тяжело победить?» Родри — о сложности матчей «Сити» с «Тоттенхэмом»

«Почему их так тяжело победить?» Родри — о сложности матчей «Сити» с «Тоттенхэмом»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри отметил сложность выступлений «горожан» в матчах с «Тоттенхэмом».

«Некоторые команды являются худшими оппонентами для других. Для нас это «Тоттенхэм». Когда у них в команде были Гарри Кейн, Сон и Лукас Моура, они идеально играли в матчах с нами. До минувшего сезона я никогда не побеждал «Тоттенхэм» там [на домашнем стадионе «шпор»], тогда это произошло впервые. Я думал: «Почему это так сложно?». Однако иногда бывает и такое», — приводит слова Родри FourFourTwo.

Последний раз «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» играли в матче 12-го тура чемпионата Англии, который состоялся 23 ноября. Лондонский клуб разгромил манчестерский со счётом 4:0.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 13'     0:2 Мэддисон – 20'     0:3 Порро – 52'     0:4 Джонсон – 90+3'    
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