Шикунов поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Спартак»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура РПЛ между красно-белыми и «Краснодаром». Игра состоится уже сегодня, 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Сегодня будет красивый матч. Ждём хорошего футбола. Встречаются две играющие команды. Слава богу, «Спартак» в последнее время заиграл. Матч будет быстрым. Приятно, что эти команды не закрываются, а хотят играть. Для «Спартака» разве не будет этот матч принципиальным после встречи в Кубке с «Ростовом»? Они выставили такой состав, потому что готовились к игре с «Краснодаром», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.