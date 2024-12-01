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Шикунов поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Спартак»

Шикунов поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Спартак»
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура РПЛ между красно-белыми и «Краснодаром». Игра состоится уже сегодня, 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня будет красивый матч. Ждём хорошего футбола. Встречаются две играющие команды. Слава богу, «Спартак» в последнее время заиграл. Матч будет быстрым. Приятно, что эти команды не закрываются, а хотят играть. Для «Спартака» разве не будет этот матч принципиальным после встречи в Кубке с «Ростовом»? Они выставили такой состав, потому что готовились к игре с «Краснодаром», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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