Игрок «Динамо» Даса — о пиве на стадионах: футбол — это праздник, почему нет?

Правый защитник московского «Динамо» Эли Даса поделился мнением о возможном начале продаж пива на стадионах в России.

«Что касается моего личного питания, то оставим его в секрете, потому что это индивидуальная тема. Если же говорить о пиве на стадионе, то, наверное, если учесть, что футбол – это праздник, в должной мере употреблять его для фанатов — почему нет?» — приводит слова Дасы «Советский спорт».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в РФ с 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году пиво вернулось на российские стадионы в порядке исключения.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что разрешение пива на стадионах будет способствовать росту числа зрителей футбольных матчей.