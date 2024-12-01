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«Футбол обманывать не стану». Андрей Лунёв поделился размышлениями о завершении карьеры

«Футбол обманывать не стану». Андрей Лунёв поделился размышлениями о завершении карьеры
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33-летний вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв поделился рассуждениями о завершении профессиональной карьеры.

«Каждый по-своему задумывается о завершении карьеры. Лично для меня важно здоровье. Если не буду чувствовать силы, то обманывать футбол не стану. У меня нет никакой планки по возрасту. Как только надоест, тогда закончу. Хотел бы я такую долгую карьеру, как у Акинфеева? Да. Почему нет?» — приводит слова Лунёва Sport24.

Лунёв пополнил состав москвичей этим летом в статусе свободного агента. Контракт с ним рассчитан до лета 2026 года. В своей профессиональной карьере Лунёв также выступал за «Уфу», «Зенит» и немецкий «Байер». В нынешнем сезоне Лунёв сыграл за «Динамо» 15 матчей, в которых пропустил 16 мячей и пять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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