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«Зенит» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

«Зенит» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ
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Сегодня, 1 декабря, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Глушенков, Кассьерра.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Гальдамес, Ороз, Олейников, Бабкин, Мендес, Гарре, Дмитриев, Сергеев.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 16 матчей. «Крылья Советов» заработали 15 очков и располагаются на 12-й строчке.

В минувшем туре сине-бело-голубые победили «Оренбург» со счётом 1:0, а «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» со счётом 2:1.

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