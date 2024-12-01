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В «Реале Сосьедад» рассказали, когда Захарян может вернуться на поле

В «Реале Сосьедад» рассказали, когда Захарян может вернуться на поле
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Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал, когда российский полузащитник Арсен Захарян сможет вернуться на поле.

— Когда Захарян будет готов выйти на поле?
— Нам нужно подождать еще, пока Арсен не пройдет несколько тренировок без боли, — приводит слова Мундуате Sport24.

Напомним, в июле стало известно, что футболисту диагностировали травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которую он получил во время тренировки. После этого ему успешно провели операцию, после которой Арсен до сих пор продолжает восстановление. В текущем сезоне полузащитник ещё ни разу не выходил на поле в официальных матчах. Он вернулся к тренировкам.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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