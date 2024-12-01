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«Барселона» пытается доказать Ла Лиге, что сможет выполнить обязательства перед Ольмо

«Барселона» пытается доказать Ла Лиге, что сможет выполнить обязательства перед Ольмо
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«Барселона» продолжает испытывать трудности с регистрацией полузащитника Даниэля Ольмо, которая позволила бы ему выступать за сине-гранатовых с января 2025 года. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб по-прежнему находится в поисках средств, способных помочь ему соответствовать финансовому правилу «один к одному», и зарегистрировать Ольмо. Подчёркивается, что в «Барселоне» намеревались достичь этого за счёт нового контракта с Nike, однако его размер не позволяет получить испанскому гранду средства, необходимые для регистрации полузащитника.

На текущий момент каталонский клуб предоставляет Ла Лиге документы, доказывающие, что доходы, предусмотренные контрактом с Nike, являются более высокими, чем они были оценены изначально. «Барселоне» приходится доказывать это ввиду сложной структуры данного соглашения с американской компанией.

Кроме того, сине-гранатовые ведут работу над привлечением новых спонсоров, а также подчёркивают, что после возвращения на стадион «Камп Ноу» они увеличат свой доход.

Даниэль Ольмо Подробнее
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