«Локомотив» — «Химки»: гости забили свой третий мяч

В эти минуты проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Локомотив» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Артём Любимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 3:1 в пользу гостей.

На 66-й минуте полузащитник «Химок» Лукас Вера забил третий мяч своей команды.

Матч первого круга между этими командами завершился победой «Химок» со счётом 2:0.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 16 матчей. «Химки» заработали 13 очков и располагаются на 13-й строчке.