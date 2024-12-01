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«Локомотив» — «Химки»: гости забили свой третий мяч

«Локомотив» — «Химки»: гости забили свой третий мяч
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В эти минуты проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Локомотив» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Артём Любимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 3:1 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
1 : 3
Химки
Химки
0:1 Заболотный – 17'     1:1 Сарвели – 29'     1:2 Бакаев – 32'     1:3 Вера – 66'    

На 66-й минуте полузащитник «Химок» Лукас Вера забил третий мяч своей команды.

Матч первого круга между этими командами завершился победой «Химок» со счётом 2:0.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 16 матчей. «Химки» заработали 13 очков и располагаются на 13-й строчке.

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