Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Овчинников: Гончаренко просто снесло башню при таком счёте с «Ростовом»

Валерий Овчинников: Гончаренко просто снесло башню при таком счёте с «Ростовом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал поведение главного тренера «Пари Нижний Новгород»Виктора Гончаренко после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:4).

Тренер нижегородцев в подтрибунном помещении спорил с судьёй по поводу эпизодов в игре и получил красную карточку, а арбитр внёс в протокол замечание по специалисту.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32'     2:0 Саравия – 60'     3:0 Осипенко – 65'     4:0 Комличенко – 72'    
Удаления: нет / Босельи – 49'

«Любой гнев на судей — это не по делу. Есть судейский комитет, пусть там разбираются. Высказывать своё мнение во время матча или после — бездарное дело. Нет ни у кого в это время правильного анализа, что произошло. Думаю, Гончаренко просто снесло башню при таком счёте. Его пригласили в команду, чтобы вытащить из кризисной ситуации, а не вгонять её туда. Сейчас получит на какое-то количество матчей дисквалификацию, отдохнёт», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Булыкин — о словах Гончаренко судье: футбол без эмоций скучный, но не должны быть угрозы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android