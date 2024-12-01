Валерий Овчинников: Гончаренко просто снесло башню при таком счёте с «Ростовом»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал поведение главного тренера «Пари Нижний Новгород»Виктора Гончаренко после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:4).

Тренер нижегородцев в подтрибунном помещении спорил с судьёй по поводу эпизодов в игре и получил красную карточку, а арбитр внёс в протокол замечание по специалисту.

«Любой гнев на судей — это не по делу. Есть судейский комитет, пусть там разбираются. Высказывать своё мнение во время матча или после — бездарное дело. Нет ни у кого в это время правильного анализа, что произошло. Думаю, Гончаренко просто снесло башню при таком счёте. Его пригласили в команду, чтобы вытащить из кризисной ситуации, а не вгонять её туда. Сейчас получит на какое-то количество матчей дисквалификацию, отдохнёт», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.