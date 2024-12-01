«Локомотив» неожиданно уступил «Химкам» в домашнем матче в рамках 17-го тура РПЛ

Завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Локомотив» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Артём Любимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Гости одержали уверенную победу — 3:1.

На 18-й минуте нападающий «Химок» Антон Заболотный забил первый гол в матче. На 29-й минуте форвард «Локомотива» Владислав Сарвели сравнял счёт. На 32-й минуте Зелимхан Бакаев вновь вывел подмосковный клуб вперёд. На 66-й минуте полузащитник гостей Лукас Вера забил третий мяч своей команды.

После этой победы «Химки» заработали 16 очков и расположились на 12-й строчке. «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей.