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«Чайка» ушла от поражения на 90-й минуте матча с «Уралом» в Первой лиге

«Чайка» ушла от поражения на 90-й минуте матча с «Уралом» в Первой лиге
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Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Чайка» (Песчанокопское) и екатеринбургский «Урал». Игра проходила на Стадионе имени Ивана Чайки в Песчанокопском. В качестве главного арбитра выступил Антон Анопа. Матч закончился со счётом 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 Секулич – 45'     1:1 Хохлачёв – 90'    

На 45-й минуте счёт во встрече открыл нападающий гостей Мартин Секулич. На 90-й минуте нападающий «Чайки» Александр Хохлачёв восстановил равновесие.

«Чайка» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 28 очков за 21 матч. «Урал» заработал 37 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 45 очков за 21 игру.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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