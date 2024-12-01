«Динамо» Мх — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча 17-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 1 декабря, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Махачкалинский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за 16 матчей. Воронежская команда заработала 13 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.

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