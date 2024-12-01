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Видео: жёсткое столкновение Батракова и Заболотного

Видео: жёсткое столкновение Батракова и Заболотного
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Сегодня, 1 декабря, во время второго тайма матча 17-го тура РПЛ произошло жёсткое столкновение между нападающим «Химок» Антоном Заболотным и полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым. Отметим, что оба футболиста смогли продолжить игру.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 3
Химки
Химки
0:1 Заболотный – 17'     1:1 Сарвели – 29'     1:2 Бакаев – 32'     1:3 Вера – 66'    

Права на видео принадлежат РФС

Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Артём Любимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Гости одержали уверенную победу — 3:1.

После этой победы «Химки» заработали 16 очков и расположились на 12-й строчке. «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей.

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