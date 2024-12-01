Арбитр Яблонски объяснил своё решение засчитать гол Мусиалы в матче с «Боруссией» Д

Главный судья матча 12-го тура Бундеслиги между «Баварией» и дортмундской «Боруссией» (1:1) Свен Яблонски прокомментировал решение засчитать гол Джамала Мусиалы на 85-й минуте встречи.

«Это был удар в створ, поэтому первым делом нужно посмотреть, попал ли мяч в руку. Мяч срикошетил, затем слежу за его направлением – он продолжает движение, и забивается гол. В итоге я решил засчитать гол. Я не был уверен, была ли у него травма головы. Я посчитал вопрос закрытым», – приводит слова Яблонски Sport1.

Напомним, «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда набрала 30 очков за 12 матчей. «Боруссия» располагается на пятой строчке, заработав 20 очков.