Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Депелян: Сперцян — самый ценный игрок сборной Армении, он созрел для шага вперёд

Агент Депелян: Сперцян — самый ценный игрок сборной Армении, он созрел для шага вперёд
Комментарии

Армянский агент Ншан Депелян высказался об успехах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, а также прокомментировал его возможный переход в европейские клубы.

«Я, конечно, не владею информацией о возможном переходе Сперцяна в Европу. Но несколько раз говорил с Эдуардом. Если не ошибаюсь, у него сейчас один европейский агент с Мхитаряном. По мне, Сперцян созрел для того, чтобы сделать шаг вперёд. Желательно переезжать в топ-5 чемпионатов: Франция или Италия. Конечно, такой переход приветствовался бы. Сейчас он самый ценный игрок сборной Армении», — сказал Депелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Шикунов поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android