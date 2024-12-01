Агент Депелян: Сперцян — самый ценный игрок сборной Армении, он созрел для шага вперёд

Армянский агент Ншан Депелян высказался об успехах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, а также прокомментировал его возможный переход в европейские клубы.

«Я, конечно, не владею информацией о возможном переходе Сперцяна в Европу. Но несколько раз говорил с Эдуардом. Если не ошибаюсь, у него сейчас один европейский агент с Мхитаряном. По мне, Сперцян созрел для того, чтобы сделать шаг вперёд. Желательно переезжать в топ-5 чемпионатов: Франция или Италия. Конечно, такой переход приветствовался бы. Сейчас он самый ценный игрок сборной Армении», — сказал Депелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.