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Агент Депелян: в Сперцяне вся краснодарская плоть, заменить его будет сложно

Агент Депелян: в Сперцяне вся краснодарская плоть, заменить его будет сложно
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Армянский агент Ншан Депелян рассказал, что будет с «Краснодаром» в случае ухода из него полузащитника клуба Эдуарда Сперцяна.

«Это футбольная жизнь, игроки всегда уходят. Преимущество Сперцяна в том, что он воспитанник, в нём вся краснодарская плоть. Часто такие становятся лидерами команд, Эдуард именно такой. Незаменимых игроков нет. В «Краснодаре» хорошая селекция, может найтись игрок, который заменит Сперцяна. Это будет сложно, но ничего невозможного нет. Может, смогут найти хорошего футболиста в Латинской Америке», — сказал Депелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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