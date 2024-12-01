Смородская: не понимаю, что произошло с «Локо», но молодёжь хочет выиграть титул

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на поражение железнодорожников в матче 17-го тура чемпионата России с «Химками» (1:3).

«Сама не понимаю, что произошло с командой. Может, яма после успехов. Так бывает, но обычно это происходит в одной-двух играх. Но у них затянулось — в Кубке последнюю игру тоже неудачно сыграли. Не думаю, что молодёжь испугалась своих результатов. Молодёжь у «Локо» амбициозная, агрессивная и очень хочет выиграть титул», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этой победы «Химки» заработали 16 очков и расположились на 12-й строчке. «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей.

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