Австрийский форвард «Рубина» высказался об уровне РПЛ

Австрийский нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай высказался об уровне Российской Премьер-Лиги, а также назвал главную особенность чемпионата.

«Мне нравится РПЛ, это тяжёлая лига, конечно, нужно время для адаптации, но я считаю, что приход сюда является большим шагом вперёд. Особенность лиги в большом количестве единоборств, также здесь много квалифицированных футболистов. Почему решил перейти в РПЛ? Это хорошая лига, «Рубин» — отличный клуб», — приводит слова Шабанхаджая ТАСС.

23-летний нападающий перешёл в «Рубин» в январе 2024 года из словенской «Муры». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 17 матчах казанцев во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость австрийца в € 900 тыс.