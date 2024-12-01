Рафинья считает, что игроки «Лас-Пальмаса» чрезмерно тянули время в матче с «Барселоной»

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья ответил на вопрос о затяжке времени со стороны футболистов «Лас-Пальмаса» во время очного матча команд в 15-м туре испанской Примеры (1:2).

«Не хочу говорить на эту тему, потому что это может быть использовано против меня, и я буду наказан. Однако во втором тайме было сыграно только 30 минут вместо положенных 45. Они знают, что делают, лучше меня.

Если говорить о нас, то мы снизили собственный уровень, что усложняет матчи для нас. Нам необходимо продолжить работать и совершенствоваться», — приводит слова Рафиньи Marca.

После 15 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 34 очка и занимает первое место.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: