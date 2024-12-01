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Рафинья считает, что игроки «Лас-Пальмаса» чрезмерно тянули время в матче с «Барселоной»

Рафинья считает, что игроки «Лас-Пальмаса» чрезмерно тянули время в матче с «Барселоной»
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Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья ответил на вопрос о затяжке времени со стороны футболистов «Лас-Пальмаса» во время очного матча команд в 15-м туре испанской Примеры (1:2).

Испания — Примера . 15-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Рамирес – 49'     1:1 Рафинья – 61'     1:2 Силва – 67'    

«Не хочу говорить на эту тему, потому что это может быть использовано против меня, и я буду наказан. Однако во втором тайме было сыграно только 30 минут вместо положенных 45. Они знают, что делают, лучше меня.

Если говорить о нас, то мы снизили собственный уровень, что усложняет матчи для нас. Нам необходимо продолжить работать и совершенствоваться», — приводит слова Рафиньи Marca.

После 15 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 34 очка и занимает первое место.

Рафинья Рафаэл Диас Беллоли Подробнее
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