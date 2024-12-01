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Наумов: «Химки» разрывали Баринова, как хотели, фамилию Батракова услышал раза два

Наумов: «Химки» разрывали Баринова, как хотели, фамилию Батракова услышал раза два
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о поражении железнодорожников в матче 17-го тура чемпионата России с «Химками» (1:3).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 3
Химки
Химки
0:1 Заболотный – 17'     1:1 Сарвели – 29'     1:2 Бакаев – 32'     1:3 Вера – 66'    

«Дело не в «Химках», а в «Локомотиве». В результате нет ничего неожиданного. Я опасался этого матча, потому что команда сейчас на спаде. Чемпионат России — долгий путь, и плохие периоды возникают у всех. А пройти их безболезненно — задача тренера. Но сейчас у «Локомотива» не получается почти ничего, игра просто бесшабашная. Угальде делал что хотел, сейчас Бакаев — тренерский штаб не сделал выводов из поражения от «Спартака». Сарвели и Севикян не были готовы, фамилию Батракова вообще два раза за матч услышал. Теперь надо ждать перерыв. Требуется усиление. Например, в нападение. Воробьёв не игрок старта «Локомотива», ему нужно моментов пять на гол. Должен быть «план Б», а его у «Локомотива» нет.

Одной причины спада «Локомотива» нет. Всё в совокупности: тренерский штаб молодой, игроки молодые. Они склонны иногда проваливать матчи, это не их вина. Но когда это затягивается, тренер должен разбираться. Баринов тоже сдал, «Химки» разрывали его как хотели, Монтес играет отвратительно. Тренерский штаб должен корректировать игру команды, а выводов они не делают», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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