«Локомотив» впервые при Галактионове проиграл два матча подряд в РПЛ

«Локомотив» впервые проиграл два матча подряд в Российской Премьер-Лиге под руководством 40-летнего тренера Михаила Галактионова. Об этом информирует Opta Sports.

Сегодня, 1 декабря, железнодорожники уступили «Химкам» в матче 17-го тура чемпионата России со счётом 1:3. Во встрече 16-го тура Российской Премьер-Лиги подопечные Галактионова разгромно проиграли московскому «Спартаку» со счётом 2:5.

В свою очередь, «Химки» впервые победили «Локомотив» в двух матчах сезона в РПЛ.

После этой победы «Химки» заработали 16 очков и расположились на 12-й строчке. «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей.

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