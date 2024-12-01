«Локомотив» впервые при Галактионове проиграл два матча подряд в РПЛ
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«Локомотив» впервые проиграл два матча подряд в Российской Премьер-Лиге под руководством 40-летнего тренера Михаила Галактионова. Об этом информирует Opta Sports.
Сегодня, 1 декабря, железнодорожники уступили «Химкам» в матче 17-го тура чемпионата России со счётом 1:3. Во встрече 16-го тура Российской Премьер-Лиги подопечные Галактионова разгромно проиграли московскому «Спартаку» со счётом 2:5.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 3
Химки
Химки
0:1 Заболотный – 17' 1:1 Сарвели – 29' 1:2 Бакаев – 32' 1:3 Вера – 66'
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10' 2:0 Угальде – 21' 3:0 Угальде – 34' 3:1 Пиняев – 55' 3:2 Ньямси – 63' 4:2 Угальде – 73' 5:2 Барко – 80'
В свою очередь, «Химки» впервые победили «Локомотив» в двух матчах сезона в РПЛ.
После этой победы «Химки» заработали 16 очков и расположились на 12-й строчке. «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей.
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