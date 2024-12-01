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«Локомотив» впервые при Галактионове проиграл два матча подряд в РПЛ

«Локомотив» впервые при Галактионове проиграл два матча подряд в РПЛ
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«Локомотив» впервые проиграл два матча подряд в Российской Премьер-Лиге под руководством 40-летнего тренера Михаила Галактионова. Об этом информирует Opta Sports.

Сегодня, 1 декабря, железнодорожники уступили «Химкам» в матче 17-го тура чемпионата России со счётом 1:3. Во встрече 16-го тура Российской Премьер-Лиги подопечные Галактионова разгромно проиграли московскому «Спартаку» со счётом 2:5.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 3
Химки
Химки
0:1 Заболотный – 17'     1:1 Сарвели – 29'     1:2 Бакаев – 32'     1:3 Вера – 66'    
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

В свою очередь, «Химки» впервые победили «Локомотив» в двух матчах сезона в РПЛ.

После этой победы «Химки» заработали 16 очков и расположились на 12-й строчке. «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей.

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