Зелимхан Бакаев прокомментировал победу «Химок» в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Химок» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:1). Форвард отметился забитым мячом и был признан лучшим игроком встречи.

«Очень тяжёлая игра. Давление было все 90 минут. Но мы заслужили немного удачи за 17 игр. Если бы мы не были так агрессивны, как сегодня, то не выиграли бы, мы понимали, что у нас очень сильный соперник.

Тренер поставил задачу быть быстрее отрабатывать на всех участках и выигрывать всю борьбу. Тренер у нас сильный, опытный, но сложно поставить игру по ходу сезона. Сейчас у нас будут сборы, и в следующем году мы будем играть совершенно по-другому», — сказал Бакаев в эфире «Матч ТВ».

На 18-й минуте нападающий «Химок» Антон Заболотный забил первый гол в матче. На 29-й минуте форвард «Локомотива» Владислав Сарвели сравнял счёт. На 32-й минуте Зелимхан Бакаев вновь вывел подмосковный клуб вперёд. На 66-й минуте полузащитник гостей Лукас Вера забил третий мяч своей команды.

После этой победы «Химки» заработали 16 очков и расположились на 12-й строчке. «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей.