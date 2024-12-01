Форвард «Рубина» Шабанхаджай назвал три клуба РПЛ, с которыми было тяжелее всего играть

Австрийский нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай рассказал, с какими командами Российской Премьер-Лиги ему было сложнее всего играть.

«С какими тремя командами было сложнее всего играть? Если честно, для меня это ЦСКА, очень сложная команда. Также отмечу «Зенит». И назову «Спартак», — приводит слова Шабанхаджая ТАСС.

23-летний нападающий перешёл в «Рубин» в январе 2024 года из словенской «Муры». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 17 матчах казанцев во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость австрийца в € 900 тыс.