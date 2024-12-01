Полузащитник «Химок» Бакаев: показали, что готовы играть за Артигу

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев после победы команды в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) заявил, что футболисты подмосковного клуба готовы играть их за главного тренера Франка Артигу. Ранее появлялась информация, что Артига может быть уволен со своего поста.

«Игра показала, как мы среагировали на слухи про тренера. Показали, что готовы за него играть. Тренер готов давать результаты. Главное — сыграть с «Динамо» и провести хорошие сборы», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После этой победы «Химки» заработали 16 очков и расположились на 12-й строчке. «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей.

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