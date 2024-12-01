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Полузащитник «Химок» Бакаев: показали, что готовы играть за Артигу

Полузащитник «Химок» Бакаев: показали, что готовы играть за Артигу
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Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев после победы команды в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) заявил, что футболисты подмосковного клуба готовы играть их за главного тренера Франка Артигу. Ранее появлялась информация, что Артига может быть уволен со своего поста.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 3
Химки
Химки
0:1 Заболотный – 17'     1:1 Сарвели – 29'     1:2 Бакаев – 32'     1:3 Вера – 66'    

«Игра показала, как мы среагировали на слухи про тренера. Показали, что готовы за него играть. Тренер готов давать результаты. Главное — сыграть с «Динамо» и провести хорошие сборы», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После этой победы «Химки» заработали 16 очков и расположились на 12-й строчке. «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей.

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Источник: Юран — один из основных кандидатов на пост главного тренера «Химок»

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