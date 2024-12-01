Бакаев рассказал, за счёт чего «Химки» обыграли «Локомотив»
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Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу клуба в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (3:1).
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 3
Химки
Химки
0:1 Заболотный – 17' 1:1 Сарвели – 29' 1:2 Бакаев – 32' 1:3 Вера – 66'
«Сумасшедшая самоотдача и борьба на каждом участке поля. Мы боролись, не давали подходить к нашим воротам, даже когда моменты были, мы прыгали под мяч.
В первом круге у меня был мяч между ног, когда забивал «Локомотиву». Тут немного по-другому ударил. Плюс-минус похожи моменты, да», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
После этой победы «Химки» заработали 16 очков и расположились на 12-й строчке. «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей.
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