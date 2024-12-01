Бакаев рассказал, за счёт чего «Химки» обыграли «Локомотив»

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу клуба в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (3:1).

«Сумасшедшая самоотдача и борьба на каждом участке поля. Мы боролись, не давали подходить к нашим воротам, даже когда моменты были, мы прыгали под мяч.

В первом круге у меня был мяч между ног, когда забивал «Локомотиву». Тут немного по-другому ударил. Плюс-минус похожи моменты, да», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После этой победы «Химки» заработали 16 очков и расположились на 12-й строчке. «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей.